حبس حارس عقار وعامل قتلا ربة منزل بالمعصرة

قررت النيابة العامة، حبس حارس عقار وعامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل ربة منزل وإلقاء جثتها بالطريق العام في المعصرة.



كانت البداية بتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "عايدة. س. ع" 42 سنة، ربة منزل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبها آثار جرح طعنى بالظهر وموثقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوالين بلاستيك وملفوفة بسجادة.



وكشفت التحريات التى قام بها فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الله. ح. ع" 29 سنة، حارس عقار بدائرة القسم، وأصل بلدته المنيا، و"كامل. س. ك" 25 سنة، عامل، ومُقيم بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الأزمة بأماكن ترددهما، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليها وحدوث خلافات بينهما فعقد العزم على التخلص منها، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثانى، واستدرجها لمسكنه وعقب حضورها أوثقاها واعتدى عليها المتهم الثانى بمطواة محدثًا إصابتها المُشار إليها، وخنقها ما أودى بحياتها، ووضعاها داخل الجوالين وتخلصا منها على النحو المُشار إليه.



وبإرشادهما ضُبط السلاح الأبيض المستخدم، ومتعلقات المجنى عليها (هاتف محمول، بطاقة رقم قومى) أعلى سطح العقار سكن الأول.



تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.