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الجمعة 15/مارس/2019 - 12:41 ص

فيسبوك تعلن انتصارها على "الخلل التاريخى"

فيسبوك تعلن انتصارها
وكالات
dostor.org/2553153

أعلنت شركة "فيسبوك"، أنها تمكنت من إصلاح الخلل الذي أصاب موقعها، الأربعاء، واستمر لأكثر من 17 ساعة.

وقال متحدث باسم الشركة إن موقع وتطبيق "فيسبوك" عادا للعمل بنسبة 100 بالمئة، بعد العطل الذي منع ملايين المستخدمين من استعمال منصة التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا عالميا.

وبذلت الشركة جهودا كبيرة لاستعادة خدماتها بالكامل بعد الانقطاع الجزئي في مختلف أنحاء العالم، مما أثار موجة من الشكاوى على الإنترنت.

وبلغ عدد البلاغات عن انقطاع الخدمة على موقع "داون ديتيكتور" الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية ذروته فوق مستوى 12 ألف بلاغ، وتراجع تدريجيا إلى نحو مئتين صباح الخميس.

لكن مع رفع آلاف المستخدمين شكاوى على موقع "تويتر" تحت وسم "فيسبوك داون"، قدرت عدة تقارير إعلامية أعداد المتضررين من العطل بالملايين.

وقدرت وسائل إعلامية أن هذا العطل هو الأطول الذي تعانيه الشركة على الإطلاق.

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