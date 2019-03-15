"ليه الطريق" أحدث أغنيات على الحجار (فيديو)

طرح المطرب علي الحجار أحدث أغنياته بعنوان "ليه الطريق" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".



"ليه الطريق" تعاون فيها "الحجار" مع كل من الشاعر الغنائي مايكل عادل، والملحن شادى مؤنس، والموزع الموسيقي رفيق عدلى.



وكان على الحجار طرح في شهر أبريل من العام الماضي أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ما تاخدي بالك"، وضم 12 أغنية وهم "يا لدانة، جوه حضني، مين فينا مش محتاج، هو انتِي معايا، داري جمالك، على الدنيا، مش ح اخش النار عشانك، عيشة الحنية، جيلي، جايلك، مليش في العند، لسه الشتا".



