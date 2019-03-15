صور.. وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان

أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الجمعة، فور وصوله لمدينة أسوان، جولة ميدانية بنطاق المدينة.. تفقد خلالها استعدادات أجهزة الوزارة لتأمين فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى خلال الفترة من 16 إلى 18 الجارى.



وتضمنت الجولة المرور على عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.



ووجه خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية خلال فعاليات الملتقى.



كما أشاد وزير الداخلية خلال الجولة بما شهده من انضباط فى الأداء، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.



كما عقد وزير الداخلية اجتماعًا مع القيادات الأمنية، لاستعراض محاور الخطة الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات الملتقى، وفى بداية الاجتماع استمع الوزير إلى شرح مفصل حول الإجراءات التى تم اعتمادها لتأمين المحاور الرئيسية لمدينة أسوان، ومراقبة مداخلها وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية لشوارعها.. والوقوف على استيعاب القوات لكافة المهام.



وشدد وزير الدخلية على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة والتحلى بالانضباط والدقة والروح المعنوية العالية، والتى تُعد ركائز أساسية لتنفيذ خطة التأمين.



كما كلف، القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة، وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف وتحقيق التواجد الأمنى الفعال لبلوغ الأهداف المرجوة من إخراج الفعاليات على النحو الذى يعكس صورة واقعية لحضارة مصر وأمنها.