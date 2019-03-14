الصحة تحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Factor 8" فى الأسواق

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، منشورًا دوريًا رقم 10 لعام 2019، طالبت فيه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية من عبوات مغشوشة من مستحضر "Factor 8 Y vial" تركيز 500 IU تشغيله رقم FHB16087 بتاريخ انتهاء صلاحية 42019، والمستخدم فى علاج مرضى الهيموفيليا.



وأوضحت أن شركة "Bio Care Pharma" الوكيل والموزع الوحيد لشركة BPL الإنجليزية فى مصر، بأن المستحضر المذكور بهذا التركيز وقف تسجيله من قبل الشركة، ولم تقم باستيراده وذلك لوقف إنتاجه بالشركة فى الخارج.



وطالبت بنشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مؤسسة صيدلية فى حال عدم وجود فواتير شراء هذا المستحضر.