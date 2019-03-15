الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، منشورًا دوريًا رقم 9 لعام 2019، طالبت فيه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية من مستحضر "Privigen® 5g - human normal immunoglobulin" والمستخدم فى علاج المرضى الذين يعانون خللًا مناعيًا، وذلك للعبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة التى تحمل تشغيله رقم 4351100053 بتاريخ انتاج 442017.



وأوضحت أن العبوات المسجلة لهذا المستحضر من استيراد شركة "2s pharma" بصفتها الوكيل والموزع الوحيد فى مصر لشركة "CSL Behring"، حيث أفادت شركة "2s pharma" بأن التشغيلة المذكورة لم يتم استيرادها من قبل عن طريق الشركة.



وطالبت بنشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مؤسسة صيدلية فى حال عدم وجود فواتير شراء هذا المستحضر.