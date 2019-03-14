الجهاد الإسلامي تنفي مسؤوليتها عن قصف تل أبيب

نفت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الخميس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.



وقال داوود شهاب القيادي بالجهاد في تصريح صحفي "اتهامات الاحتلال لحركة الجهاد باطلاق الصواريخ باطلة ولا أساس لها من الصحة"، وذلك وفق وسائل إعلام فلسطينية.



من جانبه قال مصعب البريم، المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، إن العدو يحاول أن يبحث عن مبررات مسبقة لشن عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة.



وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق عن اطلاق صاروخين من غزة تجاه مستوطنات الاحتلال في تل أبيب.