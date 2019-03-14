فرقة أوبرا الإسكندرية تُحيى ذكرى العندليب بمشاركة محمد ثروت

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، بمناسبة ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بمشاركة الفنان الكبير محمد ثروت ومشاركة نجوم الفرقة، وذلك تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل.



ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة لأجمل أغنيات العندليب حيث يشارك نجوم الفرقة بالفاصل الأول على حسب وداد قلبى. ظلموه أداء امير الرفاعى. نبتدى منين الحكاية. جبار أداء ياسر سعيد، بينى وبينك ايه. حاول تفتكرينى أداء محمد الخولي، وبالفاصل الثانى من الحفل يقدم الفنان محمد ثروت باقة مختارة من أروع ماغنى العندليب الأسمر.



يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تم تأسيسها في الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.