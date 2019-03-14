تكريم نجوم الرياضة والفن في مهرجان لصالح مصابي قطار محطة مصر

انطلق الخميس، مهرجان "سبورتس فيستفال" في نسخته الأولى، بالتعاون بين مدرسة "مينيس" و برعاية مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، لتكريم عدد كبير من الأبطال الناشئين الحاصلين على مراكز وألقاب دولية وعربية ومحلية، في مختلف الرياضيات، مثل كرة القدم والسباحة والجودو والاسكواش، وغيرها، لتحفيزهم على استمرار مسيرة الإنجازات التي تعكس صورة مشرفة لوطننا الغالي مصر.



وكرم المهرجان لفيف من كبار الشخصيات العامة والفنانين، ورجال الدولة والتعليم.



وخصص القائمون على المهرجان كافة عائدات الاحتفال، لمصابي حادث محطة مصر الأليم، لصالح صندوق مستشفي "أهل مصر"، لعلاج الحروق بالمجان، لدمج الطلاب في العمل العام، وتعريفهم بأهمية المشاركة المجتمعية.