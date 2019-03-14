ترامب يطالب بعودة حالة الطوارئ لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلعه لإلغاء القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، برفض قرار ترامب فرض حال الطوارئ التي تسمح له بتمويل الجدار مع المكسيك.



وقال "ترامب" عبر "تويتر" مساء اليوم الخميس: "أتطلع إلى إلغاء القرار الذي تم صنعه من قبل الديموقراطييين والذي سيفتح الحدود، ما يؤدي لزيادة معدلات الجريمة ودخول المخدرات والاتجار بالبشر".



وأضاف "أشكر جميع الجمهوريين الأقوياء الذين صوتوا لدعم أمن الحدود وجدارنا الذي نحن في أمس الحاجة إليه".



وصوت مجلس الشيوخ، مساء اليوم، ضد قرار ترامب بفرض حال الطوارئ التي تسمح له بتمويل الجدار مع المكسيك.



وكان "ترامب" هدد باستخدام "الفيتو" الرئاسي لإبطال مشروع قرار يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها للحصول على تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.



ودعا ترامب الجمهوريين بمجلس الشيوخ على التصويت ضد مشروع القرار، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بدستورية إعلان حالة الطوارئ بل بأمن الحدود ووقف تهريب المخدرات.

