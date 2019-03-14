قطار الشباب يتوقف بمحطة متحف النيل بأسوان

توقف قطار الشباب بمحطة متحف النيل فى أسوان حاملا 487 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، اليوم الخميس، لمشاهدة مقتنيات متحف النيل ورسالته والتجول داخل قاعاته المختلفة والتعرف على تاريخ بناء السد العالي وخزان أسوان وتراث دول حوض النيل وأهمية قطرة المياه.



واستمع الطلاب إلى شرح تفصيلي عن السد العالي ورمز الصداقة المصرية الروسية من المختصين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، حيث يعد رمز الصداقة المصرية السوفيتية شاهدًا على قوة العلاقات المصرية الروسية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى متحف النيل.