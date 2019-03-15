بنك مصر يفتح فروعه اليوم وغدًا لشركات السياحة المنظمة للحج

اعلنت غرفة شركات السياحة أنه تم التواصل مع بنك مصر لإتاحة الفرصة أمام الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج لاستكمال عملية إيداعات جدية الحجز الخاصة بعملائهم، حيث تم الاتفاق على أن يتم فتح بعض فروع بنك مصر اليوم الجمعة وغدًا السبت، في المواعيد والفروع الآتية:-



النادي الأهلي بالجزيرة من 10 صباحًا حتي 6 مساء، النادي الأهلي بمدينة نصر من 10 صباحًا حتي 6 مساء، وكايرو فيستيفال من 10 صباحًا حتى 6 مساء، وفرع سيتي ستارز الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتي 5 مساء، وسيتي ستارز السبت من الساعة 10 صباحًا حتي 6 مساء.



الجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم على قرعة الحج السياحى يوم الأحد المقبل، على أن تجرى القرعة على 36 ألف تأشيرة حج سياحى فى الـ27 من مارس الجارى، ويقوم كل مواطن بدفع مقدم جدية حجز 20 ألف للمستوى الخمس نجوم، و15 ألف للمستوى الأربع نجوم، و10 آلاف للمستوى الاقتصادى والبرى.