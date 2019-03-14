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الخميس 14/مارس/2019 - 09:00 م

3 أبريل.. عرض "خط الموت" لعلا غانم وأحمد صلاح حسنى

3 أبريل.. عرض خط
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2553070

قررت الجهات المنظمة لفيلم "خط الموت" طرحه يوم 3 أبريل المقبل بدور العرض السينمائي، وذلك بعد أن انتهت من التجهيزات الخاصة ومنها تسليم النسخة الرسمية من العمل للجهة الموزعة، وطرح أفيشات مختلفة تضم معظم النجوم المشاركين في البطولة، ومن المقرر أن يتم تنظيم عرض خاص للفيلم بحضور فريق العمل.
تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم علا غانم واحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبدالامام عبدالله ومحمد سليمان وانجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح واميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة.
"خط الموت" إنتاج درة للإنتاج الفني والسينمائي والامتياز للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي، والمنتجة المصرية منال العادلي، وفكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل.

3 أبريل.. عرض "خط الموت" لعلا غانم وأحمد صلاح حسنى
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