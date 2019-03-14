"صحة النواب" تمنع إشراف الطبيب المعالج على مزاولى العلاج الطبيعى

تمسكت لجنة الصحة بمجلس النواب، في تعديلاتها على قانون تنظيم العلاج الطبيعي، على أن يتم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل ومنفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى، ويرأس هذا القسم أحد المرخص لهم بمزاولة المهنة، ويخضع لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بجميع القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها.



ونصت اللجنة، في تعديلاتها على القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، على أنه لا يخضع مزاولى مهنة العلاج الطبيعي في عملهم الفني لإشراف الطبيب المعالج أيا كان تخصصه، ويتعين عليهم الاتصال فورا به إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل، لمبادلة الرأي في شأن استمرار العلاج.