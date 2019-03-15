أسعار السيراميك اليوم بالأسواق

تستعرض "الدستور" أسعار السيراميك الموجودة في مصر، اليوم الجمعة، على حسب النوع والجودة والمواصفات كالآتي:



ويتراوح سعر متر السيراميك فرز أول من 49 إلى 60 جنيهًا، أما أسعار فرز ثانٍ بداية من 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر متر السيراميك فرز ثالث بداية من 35 لـ40 جنيهًا.



ويبلغ سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 50 و60 جنيهًا، وسعر متر الأرضيات العادي فرز أول يتراوح بين 45 و60 جنيهًا.



أما أسعار متر الأرضيات ليزر فرز أول فتبدأ من 50 إلى 70 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ ليزر فرز أول يبدأ من 50 إلى 80 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ عادى فرز أول يبدأ من 45 إلى 60 جنيهًا، وسعر متر حوائط الحمام ليزر فرز أول يبدأ من 50 إلى 80 جنيهًا.



أما البورسلين فيتراوح سعر المتر منه في معظم شركات مصر ما بين 239 و269 جنيهًا، حيث يختلف السعر حسب الماركة والمواصفات.