القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
سياسي
الخميس 14/مارس/2019 - 08:50 م

كرم جبر: يوم انتخابات النقابة عيد للصحفيين

كرم جبر: يوم انتخابات
الحسين عبيد
dostor.org/2553058

أعربت الهيئة الوطنية للصحافة عن تمنياتها بالتوفيق لأعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات التى تجرى الجمعة 15 مارس، لاختيار نقيب ومجلس يديرون شئون المهنة في العامين القادمين، في معركة تسودها روح الزمالة والمحبة، والبعد عن كل الممارسات السلبية.

وقال "جبر"، إن يوم الانتخابات في حد ذاته عيد للصحفيين، وتحتشد أعداد كبيرة في الخيمة الانتخابية أمام مقر النقابة، ونرى زملاء لم نراهم منذ سنوات، والصحفيين مهما اختلفت توجهاتهم السياسية، فهم لا يختلفون حول شيء واحد، هو التمسك بنقابتهم كمظلة شرعية تحتوي الجميع، مما يكون حافزا على المشاركة في الانتخابات، وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس نقابة قوي يعمل على إعلاء حرية الرأي والكلمة والنهوض بآليات العمل النقابي، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لإرادة جموع الصحفيين ووعيهم، لتعظيم حرية الرأي والتعبير وإعلاء مبادئ الشفافية.

وأضاف بأن المشاركة الكبيرة ضمانة حقيقية لاختيار نقيب وأعضاء يمثلون الصحفيين تمثيلا حقيقيا، وخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بنقابة الصحفيين وتاريخها العريق، وتقدم صورة مشرفة للصحافة المصرية في الداخل والخارج، باعتبارها نقابة الحريات والممثلة لجموع الصحفيين، الذين يعتبرون أحد أهم ألوان القوى الناعمة في مصر، وأكثرها تأثيرًا في الرأي العام، وأحد أهم دعائم نهضة الوطن، إعمالًا للنزاهة والحيدة والشفافية، والدفاع عن المصالح العليا لزملاء المهنة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ 5 أيام

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"

منذ شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ شهر

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 4 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 5 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

الآن

وزير الدفاع يلتقي مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية

التموين: مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد

المالية: 24 مليار جنيه فائض أولي خلال 7 أشهر

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

ads
الأكثر قراءة

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" بالأهلى تبحث الاستعدادات الخاصة للبطولة

ساري يعتمد على «المنبوذ» في تشكيل تشيلسي ضد دينامو كييف

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

ads
كشكول

اجتماع طارئ بـ"لغة عربية" جرجا لمناقشة ملف الجودة

مطروح الأزهرية تحتفل بـ"يوم الشهيد"

مدير تعليم الإسماعيلية يعقد اجتماعًا مع مدراء المدارس

ندوة عن "الولاء والانتماء" بالإسكندرية الأزهرية

نائب أزهر "أسيوط" يحضر حفل ختام اللقاء القمي لكليات البنات للوجه القبلي

الأمصار

الخزانة الأمريكية: القمة التجارية بين ترامب وجين لن تكون في نهاية مارس

الجيش الجزائرى: نتشرف بأداء مهام عظيمة لخدمة بلادنا

القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة وسط أصوات انفجار ‏

نجم الدراما السورية ينضم إلى هولييود

مصر ترحب بإعدام العراق لقتلة السفير المصري

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

الفنانة العالمية شاليمار شربتلى تطرح مجموعة جديدة من إبداعات الموفينج أرت

"تويوتا" تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع سرقة سياراتها

وفاة رجل أعمال بعد عملية زراعة شعر دامت 12 ساعة

الصحة

"الصحة العالمية" تحث الحكومات على حظر إعلانات التبغ خلال الأحداث الرياضية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎