القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
مصر
الخميس 14/مارس/2019 - 08:49 م

"الري" تحدد مساحات زراعة الأرز في الموسم الجديد بـ724 ألف فدان

الري تحدد مساحات
أ ش أ
dostor.org/2553057

أصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 والخاص بزراعة الأرز لهذا العام (الموسم الجديد)، والذي حدد المساحات المقررة لزراعة الأرز والمقدرة بزمام إجمالي يقدر بنحو 724 ألف فدان بعدد تسع محافظات بمنطقة بالدلتا وهي الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – الغربية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد وموزعة على غالبية مراكز تلك المحافظات.

يأتي ذلك في إطار ما تجابهه الدولة من تحديات مائية متمثلة في ندرة المياه ومحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه بكافة القطاعات، واتساقًا مع خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدامات المياه، وحفاظًا على استدامة الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع الزراعة والقطاعات الأخرى.

وأكدت وزارة الري - في بيان اليوم - أن القرار يأتي في ظل التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في شأن زراعة الأرز، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعة الأرز في ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاكات أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة.

وراعت الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة، تعظيم الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف وتحقيق موسم زراعي ناجح.

وتم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد مساحة إضافية لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة، والتي تم استنباطها في المراكز البحثية مثل مركز بحوث الأرز بكفر الشيخ.

جدير بالذكر أن الاستهلاك المائي لهذه الأصناف لا يزيد عن المحاصيل العادية ومن ثم تم الاتفاق على البدء في تجربتها هذا العام في مساحة إضافية تقدر بـ٣٥٠ ألف فدان.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري على ثقتها التامة في وعي المزارعين بالتحديات المائية التي تواجه الدولة، والتي توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات من خلال ترشيد الاستخدامات وتطبيق أنظمة الري الحديث والمطور في ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظا على مواردنا المائية المحدودة وللعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

مصر تُرحب بحكم القضاء العراقى بشأن اغتيال سفير مصر الأسبق ببغداد

"رمايات بالأسلحة" خلال تدريب مشترك بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية

رئيس البرلمان: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" بالأهلى تبحث الاستعدادات الخاصة للبطولة

ساري يعتمد على «المنبوذ» في تشكيل تشيلسي ضد دينامو كييف

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

ads
كشكول

مدير تعليم الإسماعيلية يعقد اجتماعًا مع مدراء المدارس

ندوة عن "الولاء والانتماء" بالإسكندرية الأزهرية

نائب أزهر "أسيوط" يحضر حفل ختام اللقاء القمي لكليات البنات للوجه القبلي

نواب أزهر أسيوط يطلقون حملة "يوم لجامعتى"

تعليم الجيزة تناقش مقياس مهارات السلوك المعرفى للقراءة والكتابة

الأمصار

القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة وسط أصوات انفجار ‏

نجم الدراما السورية ينضم إلى هولييود

مصر ترحب بإعدام العراق لقتلة السفير المصري

ترامب: محادثات التجارة مع الصين تسير بشكل جيد

السجن لـ167 شخصا بالبحرين لاتهامهم بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

الفنانة العالمية شاليمار شربتلى تطرح مجموعة جديدة من إبداعات الموفينج أرت

"تويوتا" تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع سرقة سياراتها

وفاة رجل أعمال بعد عملية زراعة شعر دامت 12 ساعة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

"الصحة العالمية" تحث الحكومات على حظر إعلانات التبغ خلال الأحداث الرياضية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎