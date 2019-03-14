بورصة أبوظبي ترتفع لأعلى مستوى لها في 3 سنوات

شهدت بورصة أبوظبي صعودا حادا يوم الخميس، مسجلة أكبر مكسب يومي لها في حوالي ثلاث سنوات، بينما ارتفعت بورصة قطر بدعم من أسهم بنوك قيادية، مسجلة أفضل يوم لها في سبعة أشهر.



وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 3.7 في المئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 6.5 في المئة، بينما ارتفع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 5.2 في المئة.



وفي أواخر الشهر الماضي، وافق مساهمو بنك أبوظبي الأول على زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم البنك إلى 40 في المئة من 25 في المئة.



وقالت أرقام كابيتال إن بنك أبوظبي الأول يأمل في أن تأخذ إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق هذه الزيادة في الاعتبار أثناء مراجعتها لمؤشرها للأسواق الناشئة في مايو، مضيفة أنها تتوقع تدفقات إلى أسهم البنك بنحو 615 مليون دولار من إم.إس.سي.آي، و275 مليون دولار من فوتسي راسل.



وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.1 في المئة، مع صعود سهم صناعات قطر صاحب أكبر ثقل في المؤشر، ثلاثة في المئة، بينما زاد سهم مصرف قطر الإسلامي 3.2 في المئة.



ويعتقد بعض المحللين أن قيم الأسهم في السوق القطرية مبالغ فيها، حيث تتيح أسواق أخرى في المنطقة أسعارا أفضل.