مؤشرات الأسهم في المغرب هبطت عند نهاية جلسة اليوم

الأسهم في المغرب تغلق منخفضة في نهاية تداولات اليوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات البنوك والمصرفية، العقارات والمواد الكيماوية.



عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي فقد بنسبة 1.03%، ووصل الى خلال 3 شهور أدنى مستوى قياسي له.



من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم Micro Data SA (CS:MIC)‎، الذي ارتفعت قيمته 8.33% أو 22.15 نقطة وبلغ سعره 288.15 عند الإغلاق. في المقابل، سهم الصناعات الأفريقية (CS:AFIND) واصل ارتفاعه عند 5.98% أو 15.55 نقطة وأغلق عند سعر 275.55، في حين سهم جيت كونتراكترز (CS:JET) زاد 4.18% أو 12.95 نقطة بسعر 323.00 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم سي آي إتش (CS:CIH) منخفضا عند 6.63% أو 20.35 نقطة وتداول عند مستويات 286.50 عند الاغلاق. سهم ديلاتغ ليف (CS:DLM) تراجع بمقدار 5.99% أو 6.50 نقطة عند سعر 102.10، أما سهم ريليس ميكانيك (CS:SRM) أغلق على هبوط عند 4.31% أو 9.10 نقطة بسعر 202.00.