أسهم أوروبا تقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم الخميس، مدعومة بمكاسب للقطاع المصرفي بعد أن صوت البرلمان البريطاني برفض خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتحسنت المعنويات في السوق من الحذر إلى التفاؤل في بداية جلسة التداول، قبل تصويت آخر مساء الخميس قد يؤجل رحيل بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي.



وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعا 0.8 في المئة بينما صعد المؤشر فوتسي 100 لأسهم الشركات البريطانية الكبيرة 0.4 بالمئة.



وصعد مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 0.9 في المئة.



وسجلت أسهم ليوناردو أفضل يوم لها في أكثر من سبع سنوات مع صعودها 13 بالمئة، مستردة بعض خسائرها الحادة التي منيت بها منذ يناير 2018، بعد أن قالت المجموعة الإيطالية للصناعات العسكرية إن أرباحها الصافية قفزت وإنها تتوقع زيادة في المبيعات في 2019.