مؤشرات الأسهم في ألمانيا تباينت عند نهاية جلسة اليوم

أغلقت الأسهم في ألمانيا متباينة في نهاية تداولات يوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات الإستهلاك، التأمين والغذاء والمشروبات. في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات الموارد الاساسية، المواد الكيماوية والنقل والخدمات اللوجستية، حيث قادت المؤشرات للأسفل.



عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 زاد بنسبة 0.13%، بينما مؤشر MDAX عزز مكانته عند 0.67% ومؤشر TecDAX التكنولوجي انخفض بنحو 0.03%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم Adidas AG (DE:ADSGN)‎، الذي ارتفعت قيمته 3.32% أو 6.80 نقطة وبلغ سعره 211.60 عند الإغلاق. في المقابل، سهم ثيسينكروب اي جي (DE:TKAG) واصل ارتفاعه عند 1.97% أو 0.245 نقطة وأغلق عند سعر 12.690، في حين سهم ار دبليو اي اي جي اس تي (DE:RWEG) زاد 1.85% أو 0.400 نقطة بسعر 22.060 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Wirecard AG (DE:WDIG)‎ منخفضا عند 8.74% أو 11.100 نقطة وتداول عند مستويات 115.950 عند الاغلاق. سهم Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG)‎ تراجع بمقدار 6.04% أو 1.380 نقطة عند سعر 21.450، أما سهم بي اي اس اف اس اٍي (DE:BASFN) أغلق على هبوط عند 1.33% أو 0.890 نقطة بسعر 66.190.