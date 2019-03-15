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الجمعة 15/مارس/2019 - 06:52 ص

بالصور.. أول رحلة تجربيبة لطائرة الأحلام

أول رحلة تجربيبة
أول رحلة تجربيبة لطائرة الأحلام
فاتن غلاب
dostor.org/2553047

قامت مصر للطيران أولى الرحلات التجريبية لأحدث طائرات مصر للطيران من طراز الدريملينر ٧٨٧ بمقر مصنع إيفيريت بمدينة سياتل "First B1 Check of EGYPTAIR New Dreamliner registration No SU-GER، at Everett Facility in Seattle"، وذلك في إطار خططها الطموحة لتوسيع نطاق شبكة خطوطها الجوية.

يذكر أن مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار، أعلنت عن تشغيل خط جديد إلى واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة
الأمريكية اعتبارًا من 3 يونيو 2019.

ويأتي هذا القرار في ضوء خطط مصر للطيران لتوسيع نطاق شبكة خطوطها إلى المزيد من النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية والسياحية وفي ظل تدعيم أسطول مصر للطيران بما يصل إلى 45 طائرة من أحدث الطرازات.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه "في ضوء الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني المصري تحت قيادة الفريق يونس المصري، وزير الطيران، فإن مصرللطيران قد وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة حول العالم، ومن هنا فقد درست الشركة عددًا من الخطوط الاستراتيجية الواعدة وفقًا لعدد من العناصر والتي من أهمها معدلات الحركة من وإلى هذه النقاط وكذلك توفير المزيد من التكامل إلى شبكة خطوط مصر للطيران والتي تصل إلى أكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز.

وأضاف: "أن مصر للطيران على أعتاب عهد جديد من التطوير والذي يرتقي مرة أخرى بمصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي سبيل ذلك، فقد حرصت الشركة على تطوير أسطولها الجوي بإضافة 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات اعتبارًا من شهر
مارس الحالي وحتى عام 2022، بما يتوافق مع رؤية الشركة في التطوير والتحديث المستمرين".

ومن جانبه أكد الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن "الشركة قد قررت تشغيل عدد 3 رحلات أسبوعية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اعتبارًا من شهر يونيه المقبل بأحدث طرازات الشركة "الدريملاينر 787-9" والتي من المقرر أن تتسلم مصر للطيران أولى
الطائرات منها نهاية مارس الجاري، حيث تتميز هذه الطائرة بتطورها تكنولوجيًا وتسع الطائرة لعدد 309 مقعد من بينها 30 مقعد "Super Diamond Full Flat Bed Seats" بدرجة رجال الأعمال والتي توفر خصوصية أعلى للركاب هذا بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الترفيه من خلال الشاشات الشخصية الكبيرة المتوفرة سواء بدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، وكذلك توفر الطائرة مميزات إضافية مثل خدمة الواي فاي على متن الرحلة وكذلك خدمة التجوال، بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها".

بالصور.. أول رحلة تجربيبة لطائرة الأحلام
بالصور.. أول رحلة تجربيبة لطائرة الأحلام
بالصور.. أول رحلة تجربيبة لطائرة الأحلام
بالصور.. أول رحلة تجربيبة لطائرة الأحلام
بالصور.. أول رحلة تجربيبة لطائرة الأحلام
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