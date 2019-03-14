القبض على رجل هاجم مجموعة من الطلبة شمالي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة "خبي" شمالي الصين اليوم الخميس، القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاما، بعد أن هاجم مجموعة من الطلبة قرب مدرسة ابتدائية في "فنغرون" بمدينة "تانجشان" بالمقاطعة.



وذكرت السلطات - في بيان اليوم - أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي حينما كان الطلبة بالقرب من المدرسة، مشيرة إلى أن الرجل الذي يدعى "كوي" هاجم مجموعة من الطلبة ما ألحق إصابات ببعضهم استدعت نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



وأضافت السلطات أن حالة الطلبة المصابين مستقرة، دون الكشف عن عددهم، لافتة إلى أنه يتم حاليا التحقيق للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.