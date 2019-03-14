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الثقافة
الخميس 14/مارس/2019 - 08:00 م

غدًا.. حفل فني مصري أيرلندي بقبة الغوري

غدًا.. حفل فني مصري
أ ش أ
dostor.org/2553027

تشهد مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الأسبوع المقبل (من 15 حتى 21 مارس الجاري)، العديد من الفعاليات، حيث يقام غدا الجمعة بقبة الغوري: حفل فني بالتعاون مع سفارة إيرلندا بالقاهرة.

وفي يوم السبت يقام بمركز الهناجر (قاعة السينما): نادي سينما الطفل الكارتون المصري، الساعة (12ظ)، ويعقد في بيت المعمار المصري ندوة ومعرض وورش عمل عن العمارة والفنون التراثية، برعاية الجمعية العربية للعمارة والفنون الإسلامية، الساعة (6:30م)، ويستمر المعرض حتي 18 مارس.

ويقام بمركز طلعت حرب الثقافي (نادي سينما الأطفال بالتعاون مع المركز القومي للسينما، الساعة 12ظ.

وفي يوم الأحد تعقد في بيت المعمار المصري ندوة "المرأة والمجتمع ومفهوم الأمان في المجتمعات العاملة"، تتحدث فيها الخبيرة ريهام مراد، الساعة (6:30م)، ويعقد في متحف أم كلثوم (المانسترلي) الصالون الثقافي تحت عنوان: "أجمل قصائد الحب في الشعر العربي"، الساعة (7م)، وفي قبة الغوري تقدم فرقة بنات الحور للإنشاد عرضها لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الساعة (7م).

ويوم الثلاثاء يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا: صالون مصر المبدعة تقديم الشاعر محمد بهجت بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، الساعة (8 م)، ويعقد في بيت المعمار المصري: ندوة الأساليب العلمية لتوثيق وترميم الأيقونات القبطية، الساعة (6:30م).

ويوم الخميس 21 مارس تقام بقصر الأمير طاز: احتفالية عيد الأم وتكريم الأمهات بالتعاون مع جمعية بسمة أمل لذوي القدرات الخاصة، الساعة (11ص).

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