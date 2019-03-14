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الخميس 14/مارس/2019 - 07:59 م

"الشارقة عاصمة عالمية للكتاب" تنظم حفل للتعريف بمشروع الإمارة الثقافي بلندن

الشارقة عاصمة عالمية
أ ش أ
dostor.org/2553024

نظم مكتب "الشارقة عاصمة عالمية للكتاب"، حفل استقبال في جناحها المشارك في الدورة 48 من معرض لندن الدولي للكتاب، بهدف تسليط الضوء على تجربة نيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، وذلك بحضور رئيس اللجنة العليا للشارقة عاصمة عالمية للكتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.

وتعرف الضيوف، خلال الحفل، على أهم المنجزات التي حققتها إمارة الشارقة في المجال الثقافي وصناعة النشر، كما اطلع الحضور على استعدادات الإمارة للاحتفال باللقب تحت شعار "افتح كتابًا.. تفتح أذهانًا"، حيث ستشهد الشارقة سلسلة فعاليات ضخمة في جميع مناطقها انطلاقًا من 23 أبريل الجاري يشارك فيها جميع فئات المجتمع من مقيمين وزوار، وشخصيات ثقافية وأدبية وإعلامية إماراتية وعربية وعالمية.

ويأتي اختيار اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في اليونسكو، الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، تقديرًا لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، وإرساء المعرفة كخيار في حوار الحضارات الإنسانية، واعترافًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارة في مجال نشر ثقافة القراءة على المستوى العربي والدولي.

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