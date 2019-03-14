اليابان تحتج لدى روسيا لإجرائها تدريبات عسكرية على جزيرتين متنازع عليهما

قدمت الحكومة اليابانية احتجاجًا عبر قنوات دبلوماسية على خلفية إجراء روسيا تدريبات عسكرية على جزيرتي إيتوروفو وكوناشيري الواقعتين ضمن الأراضي الشمالية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أن الحكومة اليابانية تصر على موقفها بأن الجزر جزء متوارث من الأراضي اليابانية، واُحتلت بصورة غير قانونية بعد الحرب العالمية الثانية.



وكانت القوات الروسية قد بدأت أول أمس الثلاثاء تدريبات بمشاركة نحو 500 جندي إلى جانب دبابات وأنواع أخرى من القطع العسكرية.



وأخبرت الحكومة اليابانية وزارة الخارجية الروسية عبر السفارة اليابانية في موسكو، أن التدريبات ستقود إلى تعزيزات عسكرية على الجزر، وتسيطر روسيا على الجزر الأربع بينما تطالب بها اليابان.