الخارجية عن التقرير الأمريكي بشأن حقوق الإنسان: اعتمد على جهات لا تتمتع بالمصداقية

علق المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على ما ورد بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول حالة حقوق الإنسان، قائلًا: "إن مثل هذه التقارير عادة ما تعتمد على بيانات توفرها جهات غير حكومية، يكون مبعثها وتحركها مبنيًا على مواقف سياسية معينة".



وأشار خلال مداخلة هاتفية لفضائية لـ "إكسترا نيوز"، إلى أن المواقف التي تروج لها هذه المنظمات من خلال تقارير مرسلة لا تستند إلى أي دلائل، معقبًا: "لا توجد أي مصداقية لها".



وأكد على أن التقرير الأمريكي لم يتناول بشكل كاف الجهود المصرية، لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وتعزيز المواطنة، وضمان توفير كافة الحقوق المواطنين.



كما شدد على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وأهمية تحري الدقة الكاملة، ومنح المساحة الكافية للأمور لتناولها من منظور شامل، وأن نضع في الحسبان، ما تم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحقوق والحريات في مصر.



وجدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، تناول مسألة حقوق الإنسان في مصر، بينما أعلنت وزارة الخارجية المصرية عدم اعترافها بما ورد في التقرير.