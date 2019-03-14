اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" بالأهلى تبحث الاستعدادات الخاصة للبطولة

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة اجتماعا هاما اليوم الخميس لمناقشة آخر ترتيبات الاستعدادات الخاصة بانطلاق مباريات البطولة بداية من السبت القادم.

واستعرضت اللجنة الاتصالات التي تمت مع الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، بخصوص حفل الافتتاح والختام وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالبطولة إلى جانب البروتوكول الخاص بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي وسفراء دول الفرق المشاركة.

وناقشت اللجنة كل ما يتعلق بالاجتماع الفني المقرر عقده غدا الجمعة في قاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة، وقرعة المباريات، وكذلك مناقشة ملف الرعاية وبث المباريات والتأكد من الانتهاء من كافة الملفات المتعلقة بعمل كل اللجان الداخلية لضمان خروج البطولة بالصورة المشرفة.

وأشاد سراج الدين بالجهود التي تقوم بها كافة اللجان، وإدارات النادي المختلفة، لافتا إلى أن تضافر هذه الجهود سوف يسهم في تنظيم البطولة وفقا لأفضل المعايير بما يتناسب مع مكانة النادي وتاريخه في تنظيم البطولات الكبيرة.

وطالب رئيس اللجنة باستمرار العمل من أجل توفير كافة سبل الراحة للفرق والوفود المشاركة، خاصة أن نجاح البطولة يعكس الصورة الإيجابية للرياضة المصرية على الصعيد الخارجي.