ساري يعتمد على «المنبوذ» في تشكيل تشيلسي ضد دينامو كييف

جدد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، ثقته في اللاعب المنبوذ خلال مباراة البلوز أمام مضيفه دينامو كييف، مساء اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.





ودفع ساري في مباراة اليوم، بكالوم هودسون أودوي، في هجوم البلوز، بعد أن ظل اللاعب الشاب على مقاعد البدلاء أو في المدرجات خلال معظم فترات الموسم الحالي.





وكان اللاعب الشاب شارك في مباراة الذهاب ضد دينامو كييف وأحرز هدفًا للبلوز، لينتزع ثقة الإيطالي المخضرم من أجل الظهور في موقعة الإياب على ملعب مجمع أولمبيسكي الوطني.





وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم، كالتالي:





كيبا - زاباكوستا - كريستنسن - روديجر - ألونسو - كوفاسيتش - كانتي - لوفتوس تشيك - هودسون أودوي - جيرو - ويليان.





وعلى الجانب الآخر، يمثل دينامو كييف في مباراة اليوم، كلاً من:





بويكو - كادار - كيدزيورا - بوردا - سيدكلي - ميكولينكو - سيدورخوك - جارماش - تسيجانكوف - شابارينكو - شيبيليف.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "ستاموفورد بريدج" انتهت بفوز البلوز بنتيجة 3-0، ليقترب رفاق إيدن هازارد من حسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية.