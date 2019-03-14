تعرف على موعد وأماكن قطع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة زفتى

أعلن المهندس أشرف محمد الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطتي "زفتى 1، وزفتى 2" يوم السبت الموافق 16 مارس من الساعة 6.30 صباحا حتى الساعة 8.30 صباحا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.



والمناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي مدينة زفتى بالكامل، وخطوط الريف وجميع خطوط زفتى بالكامل ماعدا ميت المخلص وشرشابة.



وأهاب بالسادة قاطني هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.