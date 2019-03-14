الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

النادي الأهلي، يستعد لحسم أولى صفقاته الصيفية، لتدعيم صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل، لمواصلة مستحقاته المحلية والافريقية.





ودخل مسؤولو الأهلي في مفاوضات مكثفة وصلت لمراحل متقدمة، مع إدارة نادي النصر، الذي يلعب بدوري القسم الثاني، لضم المدافع أحمد صبيحة صاحب الـ 20 عامًا، في الموسم الجديد.





وأرسل الأهلي كشافيه لمتابعة اللاعب في بعض مباريات دوري القسم الثاني، ونال إعجاب مسؤولي القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.





وتم عرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ليكون اللاعب إضافة لقطاع الناشئين وتصعيده للفريق الأول.





وكان الأهلي قد تعاقد مع عمار حمدي صانع ألعاب فريق النصر في يناير/كانون ثان 2018، وأعاره في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى نادي الاتحاد السكندري.



