بالأسماء.. 3 مصابين فى انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق ناصر بهبشين شمال محافظة بنى سويف.



ونقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بني سويف لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.



والمصابون هم: "عيد حسن سعيد، 19 سنة"، مصابا باشتباه مابعد الارتجاج، و"أحمد صلاح، محمد 18 سنة"، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"رمضان الجمعه، 20 سنة"، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون بقرية بهبشين التابعة لدائرة المركز لقسم الاستقبال.



