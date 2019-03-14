فريق "نقيطة" يستضيف نظيره الجزائرى على ملعبه بالدقهلية

شهد ملعب مركز شباب "منية سندوب" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، مباراة وديه بين فريق مركز شباب "نقيطة" التابع لمركز المنصورة وفريق شباب بلدية مغنية الجزائري.



فيما شهدت المباراة إجراءات أمنية مشددة، وحرص الفريقان على رفع علمي مصر والجزائر على أرض الملعب قبل بدء المباراة.



وأقيمت المبارة على ملعب منية سندوب والتى جاءت في إطار روح الصداقة والمحبة بين الشعوب وتحت شعار "كرة القدم متعة وتعارف".



فيما انتهت المباراة بفوز فريق نقيطه بـ٧ أهداف مقابل ٤ للفريق الجزائري، وفى نهاية المباراة التقطت الصور التذكارية وتم توزيع الجوائز على الفريقين.