الاتفاق السعودي يقدم استئنافاً على عقوبة حسين السيد

رفعت إدارة نادي الاتفاق، أمس، استئنافاً على قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، القاضي بإيقاف المصري حسين السيد، مدافع الفريق 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، بعد مباراة النصر، إثر نيله بطاقة حمراء، وما ذكره حكم اللقاء عن تهجمه عليه.





واعتمدت إدارة الاتفاق في استئنافها على لوائح لجنة الانضباط، وأن القرار لم يذكر فيه الأسباب التي استندت عليها اللجنة، وفي تكييف الحادثة، وفق أن المادة "125" من لائحة الانضباط والأخلاق أعطت الحق للأطراف بعد هذا القرار.









وكانت إدارة الاتفاق كسبت استئنافها السابق بعد قرار إيقاف الأوروجوياني برايان أليمان، ونجحت في تقليص العقوبة إلى ثلاث مباريات بدلاً من خمس.



