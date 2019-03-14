"غرفة القاهرة" تستقبل وفدا من الأمانة العامة لمنطقة السوق المشتركة بالكوميسا

استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة الدكتوريوسف مامو مسئول الثروة الحيوانية والسمكية بالأمانة العامة لمنطقة السوق المشتركة للشرق والجنوي الإفريقى الكوميسا ضمن زيارة رسمية إلى مصر، بشأن تخطيط إدارة الكوميسا لتطبيق أنشطة لتحسين التجارة الإقليمية للحيوانات الحية (الأغنام والماعز وأبقار التسمين) بين دولها الأعضاء فى إطار تنشيط تجارة الأبقار والحيوانات الحية الصغيرة وتجارة اللحوم فى الأسواق الإقليمية والدولية.



وحضر اللقاء اللواء صلاح العبد عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وسيد النواوى عضو مجلس الإدارة، ورئيس شعبة المستوردين،وسامح ذكى عضو مجلس الإدارة، والدكتورعبد العزيز السيد رئيس وشعبة الثروة الداجنة،واصحاب المجازرة.



وقال صلاح العبد إن هناك حرص على تعزيز التجارة البينية الافريقية فى مجالات تلبية احتياجات شعوب القارة نحو١.٢ مليار نسمة من اللحوم الحمراء، والبيضاء فيما بينهم، والتحول إلى تعميق التعاون الى استثمارات مشتركة بينية فى تلك المجالات لتشغيل العمالة، واستثمار تحسن مستويات الناتج المحلى فى دول القارة خصوصا أن هناك منطقة تجارة حرة تجمع دول الكوميسا ٢١ مساعدة مصر لدول القارة فى اقامة مجازر الية حديثة تسهل التجارة البينية المشتركة.