"الصحة العالمية" تحث الحكومات على حظر إعلانات التبغ خلال الأحداث الرياضية

طالبت منظمة الصحة العالمية الحكومات حول العالم بفرض حظر على إعلانات التبغ والترويج له في الأحداث الرياضية، بما في ذلك عند استضافة أو استقبال بث الأحداث، مثل (فورميولا وان) لسباق السيارات وسباق الدراجات النارية (موتو جي بي).



وطالبت المنظمة - في بيان اليوم الخميس - جميع الهيئات الرياضية بما فيها (فورميولا وان) و(موتو جي بي) على تبنى سياسات قوية خالية من التبغ، وضمان أن تكون أحداثها خالية من التدخين وكذلك أنشطتها والمشاركين فيها، كما حثت منظمة الصحة العالمية هذه الهيئات على عدم استخدام شركات التبغ كرعاة لأنشطتها.



وأوضحت المنظمة أن دعوتها تأتي على خلفية إنشاء شركات التبغ شراكات جديدة مع فرق سباقات السيارات، حيث أعلن مؤخرا قيام شراكة عالمية بين بريتش أميركان توباكو مع (فورميولا وان مكلارين) باستخدام شعار (غدا افضل).



وفي ذات الخصوص، أشارت المنظمة الدولية إلى أن شركة فيليب موريس للتبغ ابتكرت شعارا جديدا للترويج سوف تستخدمه على سيارات فيراري والدراجات النارية دوكاتي، مشددة على أن المادة 13 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ تلزم الأطراف بتنفيذ حظر شامل أو قيود على إعلانات التبغ والترويج له واستخدام شركاته في الرعاية لأنشطة لها تأثير محتمل في الترويج لمنتج التبغ أو استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر.