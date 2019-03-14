السبت.. انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، في الفترة من 16-18 مارس الجاري، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتتعاون إدارة ملتقى الشباب العربي والإفريقي مع مؤسسة (مانديلا ليجاسي) للتدريب والتعليم في تنظيم ورشة عمل بعنوان "ريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقي"، وذلك يوم الأحد 17 مارس.



وتدور ورشة العمل حول دور ريادة الأعمال المجتمعية في تطوير القارة الإفريقية، واستعراض تجربة نجاح ريادة الأعمال المجتمعية في جنوب إفريقيا للاستفادة منها ونقلها إلى بلدان أفريقية أخرى.



كما تهدف ورشة العمل إلى تحويل أفكار الشباب العربي والإفريقي إلى حلول واقعية، بما يتوافق مع ظروف كل بلد إفريقي.



وتُعد مؤسسة (مانديلا ليجاسي) كيانًا إبداعيًا يدعم رواد الأعمال الشباب الأفارقة، ويساعدهم في تحويل أفكار هم إلى برامج قابلة للتنفيذ، كما تهتم المؤسسة بتقديم الموارد والإمكانات اللازمة لمساعدة هؤلاء الشباب في بناء مشروعاتٍ ذات طبيعة مستدامة، ويمتد عمل المؤسسة في مجالات تنمية الأعمال الإنسانية والمجتمعية، والنشر، والعلاقات العامة، وإدارة التسويق الاجتماعي.



وتعمل مؤسسة (مانديلا ليجاسي) كشريك لعدد من الكيانات المؤثرة، ومنها منظمة (زوليكا مانديلا) التي تهتم بشئون المرأة الأفريقية، ومنظمة (الطريق إلى الحرية) التي تهدف إلى تنشئة جيل جديد من القادة الشباب.