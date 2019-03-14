مفتى الجمهورية يعقد لقاء مفتوحا مع رجال الدين بدمنهور

عقد الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية، لقاء مفتوحا مع نخبة من رجال الدين وقيادات الأوقاف والأزهر بحضور وكيل وزارة الأوقاف ومدير المنطقه الأزهرية.



وتناول المفتي خلال كلمته، إلقاء الضوء على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه إلى المدينة وحب الرسول لبلده مكة حيث كان رسول الله يحن إليها، ويدعو الله بأنها أحب البلاد إلى قلبه مستشهدا من الهجرة على ضرورة الإنتماء وحب الوطن التي عبر عنها بأنها شعور فطري وغريزي ووجه فضيلة المفتى دعوته للحضور بالتحلى بقيم الولاء والانتماء وحب الوطن وبذل كل غالى ونفيث للدفاع والزود عنه.



وأوضح المفتى أن من مهام رجال الدين والوعظ تصحيح المفاهيم المغلوطة والرد على جميع الأمور الدينية والدنيوية.