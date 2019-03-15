جنون الموضة.. "الديدان" للحصول على بشرة نضرة

تسعى الكثير من النساء للظهور بمظهر شاب حتى لو كانت تبلغ من العمر أرزله، فتحاول استعادة جمالها من خلال استخدام أحدث أدوات التجميل، ولكن بعضهن يأخذن خطوات أبعد من الطبيعي والمعتاد، فقد لجأت سابرينا سيك، لإتباع أحدث طريقة للحصول على بشرة نضرة باستخدام "الديدان".



ووفقًا لما ذكره موقع "مترو" البريطانية، فهو نوع من الديدان يوضع على البشرة لامتصاص كل الشوائب.



وأشارت الصحيفة البريطانية أن العلاج الجديد، أصبح منتشرًا بين النساء، على الرغم من عدم تقبل البعض منهن العلاج الجديد.



وبعد الخضوع لهذه التجربة الغريبة قالت "سابرينا" إنها ستعيد التجربة مرة أخرى؛ لأنها لم تشعر قط في حياتها بأن بشرتها بهذه النعومة واللمعان.



وأشارت "سابرينا" إلى أن عضة الديدان أشبه بإبرة التاتو ولكن الجانب السلبي الوحيد للتجربة أن الديدان تبولت على وجهها مرتين وغرقتها.