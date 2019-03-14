"موديز": انخفاض أسعار النفط يضغط على ميزانيات دول الخليج

أصدرت وكالة (موديز) الأمريكية للتصنيف الائتماني تقريرها السنوي لدول الخليج أكدت فيه أن أسعار النفط المنخفضة ستضغط على العجز المالي للميزانية في دول المنطقة.



وذكر التقرير - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن دول التعاون الخليجي تواجه ضغوطات أكبر على ميزانيتها في ظل انخفاض مستويات إنتاج النفط مقارنة بالعام الماضي التزاما بقرار (أوبك بلس) وانخفاض أسعار النفط عالميا ما يضع مستويات تصنيفاتها الائتمانية على المحك.



وأشار تقرير موديز إلى خفض توقعات معدل سعر برميل النفط مقارنة بالعام الماضي إلى 62 دولارا لهذا العام والعام المقبل وأن هذه الأسعار المنخفضة قد تؤدي إلى عجز مالي في دول المنطقة.