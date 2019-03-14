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الخميس 14/مارس/2019 - 06:49 م

إطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف غدًا

إطلاق فعاليات بطولة
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يستعد الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لاطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف غدًا الجمعة، مسافات قصيرة وطويلة لعام 2019.

يشارك في البطولة أكثر من 60 ناديًا يمثلون أفرع الاتحاد الأربعة (القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - الإسماعيلية) يمثلها ما يقرب من 3500 سباح وسباحة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البطولة على عدد من المراحل على النحو التالي:

الأولى: بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة للمراحل السنية 151719 عامًا، على حمام سباحة نادي سموحة في الفترة من 17 إلى 21 مارس 2019.

الثانية: بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة للمراحل السنية 111213 عامًا، والعمومي رجال وأنسات بحمام سباحة هيئة استاد القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري.

الثالثة: بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات طويلة للمراحل السنية 151719 عامًا، بمدينة الإسكندرية يومي 25 و26 إبريل المقبل.

وفي السياق ذاته، يستعد اتحاد الغوص والإنقاذ برئاسة المهندس سامح الشاذلي لتنظيم بطولة العالم الـ 16 للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة وطويلة في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس 2019 مدينة شرم الشيخ.

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة 45 دولة من جميع أنحاء العالم، والتي تقام لأول مرة في قارة أفريقيا والمنطقة العربية، حيث سيكون من بين أبرز الدول المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف (روسيا - أوكرانيا - بيلاروسيا - أيطاليا - فرنسا - أسبانيا - اليونان - كولومبيا - المكسيك - أمريكا - اليابان - تركيا - الصين - كوريا).

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