وفد هيئة (كير) الدولية يزور مشروعات تمكين المرأة في بني سويف

زار وفد من هيئة كير الدولية اليوم الخميس إحدى مشروعات تمكين المرأة وحياة كريمة ببني سويف والممولة من الاتحاد الأوروبي.

وقال وليد صالح رئيس مجلس إدارة جمعية (أيادي الخير) بقرية بني سليمان مركز بني سويف - في بيان اليوم الخميس - إن الوفد اطلع خلال الزيارة على مشروعات تمكين المرأة بالقرية، حيث تفقد الوفد معرض جمعية أيادي الخير ومشروعات السيدات في بيع الأسماك والبط والخضروات والفاكهة المعبأة.

وأوضح أن الوفد اختتم زيارته للمحافظة بتفقد محطة الفرز والتعبئة التابعة لجمعية الشرق للإنتاج والتنمية والتي تقوم بتصدير إنتاجها من الخضروات والفاكهة لدول أوروبا.

ترأس الوفد، الدكتور حازم فهمي مدير عام هيئة كير الدولية في مصر، وفيفيان ثابت نائب مدير هيئة كير الدولية، وسيد مصطفى استشاري ومدير العلاقات الدولية بالهيئة وعمرو لاشين مدير عمليات التحول والابتكار في الهيئة.