افتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في أبريل المقبل بعد تطويرها

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن افتتاح عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، في أبريل المقبل، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب.

وأكد صبحي، أن أعمال التطوير والتجديد قائمة بشكل مستمر لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك عددا من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة وهي: "مركز شباب المنيرة، محطة أبو غالب، الوادي، كفر طاحون، الصف، المنوات، وردان، العمرانية، ونادي العجوزة والدقي"، ومن المقرر أن يتم افتتاحهم خلال شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بتلك المراكز.

وأضاف الوزير أنه من ضمن أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع.