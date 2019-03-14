البحيرة تستعد لـ "هنجملها" لزراعة مليون شجرة

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا ظهر اليوم الخميس، برؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، "هنجملها" لزراعة مليون شجرة مثمرة بالمناطق والميادين العامة والمدارس والمصالح والدواوين الحكومية بالمحافظات، وذلك للتكيف مع التغييرات المناخية وتوعية الشباب وغرس قيم وثقافة الولاء والانتماء والتعريف بأهمية زراعة الأشجار وضرورتها في الحفاظ على البيئة والعمل على رعايتها لزيادة المساحات الخضراء.



شارك في الاجتماع المهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد ومحمد قبطان - منسق عام مبادرة هنجملها والدكتور ماهر أبو جبل من نقابة المهن الزراعية وذلك للإعداد والتجهيز لتفعيل المبادرة على أرض محافظة البحيرة وتحقيق المستهدف منها من خلال زراعة 4500 شجرة مثمرة (زيتون -ليمون-رمان- جوافة) وإقامة مشتل مجمع للأشجار المثمرة.



ووجه محافظ البحيرة بتشكيل لجنة لمتابعة والإشراف على أعمال التشجير بنطاق المحافظة برئاسة وكيل وزارة الزراعة وتضم في عضويتها رؤساء الوحدات المحلية ونقابة الزراعيين والتربية والتعليم والإدارات الزراعية وإدارة الحدائق والمتنزهات.



كما وجه بتكثيف حملات التوعية لتحفيز المواطنين وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على الأشجار ورعايتها.



ومن ناحية أخرى شدد محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالإسراع في إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف عمل اللجان للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة في استرداد أملاكها.



كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى والتوابع ورفع مخلفات ناتج التطهير والحفر المتواجدة على جانبي الترع والمصارف وتفعيل دور الجمعيات الأهلية وكذا الاستفادة من معدات النظافة الجديدة والمكانس والمكابس التي تم تدعيم منظومة النظافة بها.



وكلف محافظ البحيرة في نهاية الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة عمل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والتأكيد على إحكام الرقابة والانضباط والالتزام بمتابعة التراخيص واستخراج رخص المباني والالتزام بالاشتراطات البنائية الملزمة لذلك وفقا لأحكام القانون مع التأكيد على مكافحة كافة أشكال الفساد.



وأعلن المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة عن دعم المبادرة بعدد 3000 شجرة مثمرة مع توفير السماد المدعم لتلك الأشجار، كما قام مسئول نادي روتاري دمنهور بدعم المبادرة بـ 100 شجرة نخيل.