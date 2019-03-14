القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
محافظات
الخميس 14/مارس/2019 - 06:47 م

البحيرة تستعد لـ "هنجملها" لزراعة مليون شجرة

البحيرة تستعد لـ
معوض هويدى
dostor.org/2552958

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا ظهر اليوم الخميس، برؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، "هنجملها" لزراعة مليون شجرة مثمرة بالمناطق والميادين العامة والمدارس والمصالح والدواوين الحكومية بالمحافظات، وذلك للتكيف مع التغييرات المناخية وتوعية الشباب وغرس قيم وثقافة الولاء والانتماء والتعريف بأهمية زراعة الأشجار وضرورتها في الحفاظ على البيئة والعمل على رعايتها لزيادة المساحات الخضراء.

شارك في الاجتماع المهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد ومحمد قبطان - منسق عام مبادرة هنجملها والدكتور ماهر أبو جبل من نقابة المهن الزراعية وذلك للإعداد والتجهيز لتفعيل المبادرة على أرض محافظة البحيرة وتحقيق المستهدف منها من خلال زراعة 4500 شجرة مثمرة (زيتون -ليمون-رمان- جوافة) وإقامة مشتل مجمع للأشجار المثمرة.

ووجه محافظ البحيرة بتشكيل لجنة لمتابعة والإشراف على أعمال التشجير بنطاق المحافظة برئاسة وكيل وزارة الزراعة وتضم في عضويتها رؤساء الوحدات المحلية ونقابة الزراعيين والتربية والتعليم والإدارات الزراعية وإدارة الحدائق والمتنزهات.

كما وجه بتكثيف حملات التوعية لتحفيز المواطنين وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على الأشجار ورعايتها.

ومن ناحية أخرى شدد محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالإسراع في إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف عمل اللجان للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة في استرداد أملاكها.

كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى والتوابع ورفع مخلفات ناتج التطهير والحفر المتواجدة على جانبي الترع والمصارف وتفعيل دور الجمعيات الأهلية وكذا الاستفادة من معدات النظافة الجديدة والمكانس والمكابس التي تم تدعيم منظومة النظافة بها.

وكلف محافظ البحيرة في نهاية الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة عمل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والتأكيد على إحكام الرقابة والانضباط والالتزام بمتابعة التراخيص واستخراج رخص المباني والالتزام بالاشتراطات البنائية الملزمة لذلك وفقا لأحكام القانون مع التأكيد على مكافحة كافة أشكال الفساد.

وأعلن المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة عن دعم المبادرة بعدد 3000 شجرة مثمرة مع توفير السماد المدعم لتلك الأشجار، كما قام مسئول نادي روتاري دمنهور بدعم المبادرة بـ 100 شجرة نخيل.

البحيرة تستعد لـ "هنجملها" لزراعة مليون شجرة
البحيرة تستعد لـ "هنجملها" لزراعة مليون شجرة
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ أكثر من شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

"رمايات بالأسلحة" خلال تدريب مشترك بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية

رئيس البرلمان: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

الصندوقان الأسودان للطائرة الإثيوبية المنكوبة يصلان فرنسا لفحصهما

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" بالأهلى تبحث الاستعدادات الخاصة للبطولة

ساري يعتمد على «المنبوذ» في تشكيل تشيلسي ضد دينامو كييف

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

ads
كشكول

طلاب شمال سيناء يتألقون في مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة

«الألمانية بالقاهرة» تبدء الدورات التدريبية الختامية للقيادات بالصعيد

رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية: الأولمبياد فرصة عظيمة لدعم الحوار بالقارة

«الشباب والرياضة»: على شباب الأزهر أن يفخروا بانتمائهم لمؤسسة عريقة

وصول شعلة الأولمبياد الأول لطلاب الجامعات الأفريقية الصالة المغطاة

الأمصار

مصر ترحب بإعدام العراق لقتلة السفير المصري

ترامب: محادثات التجارة مع الصين تسير بشكل جيد

السجن لـ167 شخصا بالبحرين لاتهامهم بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء

أبو الغيط يستعرض مع غسان سلامة أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

أمن حماس يعتدي على المُحتجين بغزة لمطالبتهم بوقف الضرائب"صور وفيديو"

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

"تويوتا" تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع سرقة سياراتها

وفاة رجل أعمال بعد عملية زراعة شعر دامت 12 ساعة

صورة تنقذ صاحبها من الموت

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

"الصحة العالمية" تحث الحكومات على حظر إعلانات التبغ خلال الأحداث الرياضية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎