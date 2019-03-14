وزير الدفاع يلتقي مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ الفريق توت جالواك كيومانيمى، رئيس اللجنة الوطنية للمرحلة ما قبل الانتقالية ومستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.



تناول اللقاء الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة، آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.



وأكد القائد العام خلال اللقاء عمق الروابط بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار.



من جانبه؛ أكد الفريق توت جالواك كيومانيمى، عمق العلاقات المصرية مع كافة الشعوب الأفريقية، مشيدًا بالجهود والمواقف المصرية ودورها الريادي في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب.