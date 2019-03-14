القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
عالم
الخميس 14/مارس/2019 - 06:07 م

وزير الخارجية الإيطالي: فرضية استفتاء جديد على "بريكست" بعيدة

وزير الخارجية الإيطالي:
أ ش أ
dostor.org/2552909

رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أن فرضية إجراء استفتاء جديد في بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي بعيدة، لكن لا يجب استبعادها.

وقال ميلانيزي - حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية خلال جلسة استماع أمام لجنتي السياسيات الخارجية والأوروبية بمقر مجلس النواب الإيطالي اليوم الخميس - إن من بين السيناريوهات التي لا يمكن استبعادها أيضا، إجراء انتخابات سياسية جديدة في المملكة المتحدة.

وأضاف ميلانيزي أنه "يجب بحث القرار حول احتمال منح المملكة المتحدة تمديدًا للمادة 50 (المنظمة لعملية انسحابها من الاتحاد)، على المستوى الحكومي، لكن موقفي هو أن علينا أن نقول نعم!".

واختتم مؤكدًا أن "التمديد يجب أن يمنح على مستوى دول الاتحاد الـ27، شريطة أن يكون قد تم تحديد الهدف مسبقًا".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ 3 أيام

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 4 أيام

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ 4 أيام

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ اسبوع

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ اسبوع

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الآن

مدبولي يزور منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين

تفقدها"مدبولى".. 5 معلومات عن محطة تدوال الحاويات والبضائع

السبت..5 فرق عربية تتصارع على بطاقة التأهل في دوري أبطال أفريقيا

الخارجية ردًا على تقرير خارجية أمريكا بشأن حقوق الإنسان: يفتقد المصداقية

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

خبراء "الليجا" الإسبانية يشاركون في دورة تدريبية بالقاهرة

أومتيتي وكومان يعودان لقائمة فرنسا استعدادًا لتصفيات اليورو

26 مارس.. مباراة ودية بين المنتخب المصري ونظيره النيجيري

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

ads
كشكول

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة لإعدادية بورسعيد

انطلاق الأولمبياد الأفريقية بجامعة الأزهر

التعليم تُنظم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي

تورط أثرياء وأسماء لامعة بـ "هوليوود" في فضائح بالجامعات

القبض على معلم اغتصب أكثر من 20 تلميذًا في تونس

الأمصار

أبو الغيط يستعرض مع غسان سلامة أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

أمن حماس يعتدي على المُحتجين بغزة لمطالبتهم بوقف الضرائب"صور وفيديو"

مصر ترحب بحكم القضاء العراقي بالقصاص من مختطفي سفيرها في بغداد

النمسا تعلن عن نيتها في فتح سفارتها في سوريا

معلم تونسي يغتصب أكثر من 20 تلميذا وتلميذة في مدرسة حكومية

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

"تويوتا" تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع سرقة سياراتها

وفاة رجل أعمال بعد عملية زراعة شعر دامت 12 ساعة

صورة تنقذ صاحبها من الموت

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎