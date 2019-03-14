وزير الخارجية الإيطالي: فرضية استفتاء جديد على "بريكست" بعيدة

رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أن فرضية إجراء استفتاء جديد في بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي بعيدة، لكن لا يجب استبعادها.



وقال ميلانيزي - حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية خلال جلسة استماع أمام لجنتي السياسيات الخارجية والأوروبية بمقر مجلس النواب الإيطالي اليوم الخميس - إن من بين السيناريوهات التي لا يمكن استبعادها أيضا، إجراء انتخابات سياسية جديدة في المملكة المتحدة.



وأضاف ميلانيزي أنه "يجب بحث القرار حول احتمال منح المملكة المتحدة تمديدًا للمادة 50 (المنظمة لعملية انسحابها من الاتحاد)، على المستوى الحكومي، لكن موقفي هو أن علينا أن نقول نعم!".



واختتم مؤكدًا أن "التمديد يجب أن يمنح على مستوى دول الاتحاد الـ27، شريطة أن يكون قد تم تحديد الهدف مسبقًا".