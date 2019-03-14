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رياضة
الخميس 14/مارس/2019 - 06:06 م

خبراء "الليجا" الإسبانية يشاركون في دورة تدريبية بالقاهرة

خبراء الليجا الإسبانية
أ ش أ
dostor.org/2552907

يصل خبراء محترفون من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" إلى القاهرة، نهاية الأسبوع، من أجل أول دورة تدريبية تنظمها الرابطة، بالاشتراك مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "إسلسكا"، ضمن التعاون بين المؤسستين.

وذكرت الليجا - في بيان اليوم الخميس - أن أول دورة تدريبية قصيرة تنظمها مع "إسلسكا" ستقدم للمشاركين استعراضا مفصلا لأحدث الاتجاهات التسويقية وأمور كرة القدم، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستكون مكثفة وتجري مطلع الأسبوع المقبل في منشآت إسلسكا بمشاركة أكثر من 30 شخصا.

وسيتحدث كل من مدير مدرسة الليجا للأعمال خوسيه مويا، وإدوارد ليجندري، المحاضر بمدرسة الليجا للأعمال ومدير الرعايات في وكالة "أوجيلفي" للتسويق والعلاقات العامة، ومفوضية الليجا في مصر خوان فوينتس فيرنانديز، من جانب الليجا.

على الجانب الآخر، سيتحدث عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج، عن خبرة الأندية المحلية وعن الكيفية التي وصل بها الأهلي إلى كل نجاحاته والتي جعلت له هذه المكانة في أفريقيا والشرق الأوسط من منظور رياضية وكذلك تسويقي.

وكانت رابطة الليجا وإسلسكا وقعتا في شهر ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم في السفارة الإسبانية بالقاهرة، وهذه أول مبادرة تنظم بموجب هذا الاتفاق.

وأوضح خوان فوينتس فيرنانديز، مفوض الليجا، أن "هناك أحداث رياضية ضخمة ستنطلق فعالياتها بالقاهرة قريبا، مثل كأس أمم أفريقيا لكرة القدم وكأس العالم لكرة اليد وغيرها الكثير كتنظيم سباقات ماراثون كبرى، وسيكون في غاية الأهمية بالنسبة للسوق جلب الخبرة الأجنبية للمساهمة في تطور تلك الأحداث".

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