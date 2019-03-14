حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة السيارات من السائقين بالإكراه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من سائق، 36 سنة، أنه أثناء قيادته سيارته النقل بدائرة قسم العطارين، استوقفه ثلاثة مجهولين، وطلبوا منه التوجه لنقل بعض الأثاث المنزلى من داخل أحد العقارات تحت الإنشاء، والتوجه بها لمنطقة أبيس العاشرة، وبالطريق الدائرى دائرة القسم تعدوا عليه بالضرب فأصابوه بجرح قطعى بالرأس والاستيلاء على السيارة كرهًا عنه وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من محمود.ج.ع، 32 سنة، عامل سيراميك، وشريف.س.ف، 35 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل نقاش، ومدحت.ص.ف، 31 سنة، نقاش، لهم معلومات جنائية مسجة، ومُقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأنهم يكونون تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات كرهًا عن قائديها ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم "مطواة".



وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم حادث سرقة سيارة نقل بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة محرم بك وإعادتها لمالكها نظير حصولهم على مبلغ 30 ألف جنيه، اقتسموه فيما بينهم وقاموا بإنفاقه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.