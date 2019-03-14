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الخميس 14/مارس/2019 - 05:46 م

محافظ أسوان: مستعدون لاستقبال منتدى الشباب العربي والإفريقي

محافظ أسوان: مستعدون
أ ش أ
dostor.org/2552896

أكد محافظ أسوان أحمد إبراهيم، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الحدث العالمي لمنتدى الشباب العربي والإفريقي الذي سيقام في مدينة أسوان، خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح إبراهيم أن مسئولي كافة أجهزة المحافظة واصلوا الليل بالنهار للخروج بهذا الحدث في أبهى صورة تليق بمدينة أسوان عروس النيل والتي تم اختيارها لاستضافة هذا الحدث الدولي، تواكبا مع إعلان الرئيس السيسي اختيار أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية عام 2019.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من وضع كافة اللمسات الجمالية في الشوارع والميادين الرئيسية وخاصة طرق الكورنيش والمطار، وتم تنفيذ خطة شاملة منذ عدة شهور بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن الخطة شملت تجميل وتشجير وإنارة ودهانات هذه الطرق والميادين، بدءًا من مطار أسوان الدولي وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم، وتم تكثيف إنارة الشوارع بكشافات مبهرة، إلى جانب تطوير وتجميل عدد من المواقع الأثرية التي من المتوقع أن تستقبل زوارها من ضيوف منتدى الشباب، من بينها معبد فيلة، والذي شهد أعمال الترميم والتجميل لمداخله ومخارجه.

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