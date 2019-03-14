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الخميس 14/مارس/2019 - 05:45 م

"التعليم" تنظم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
أ ش أ
dostor.org/2552891

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم حاليا تنفيذ فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية (عربي) للعام الدراسي 20192018، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من أجل تطوير المنظومة التعليمية، وتستمر حتى 27 مارس الجاري.

وأضاف حجازي - في تصريح له اليوم الخميس - أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات، أنه يتم تنفيذ المسابقة من خلال 4 مراحل تنفيذية على مستوى الإدارات التعليمية، يليها على مستوى المديريات التعليمية، ثم مرحلة القطاعات، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهي التصفية النهائية.

وقال إنه سيتم بين المديريات الخمس الفائزة بالمركز الأول على مستوى كل قطاع، تحديد المديريات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية، وتنفذ هذه المرحلة بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة.

وأضاف أن المسابقة تسير وفق قواعد عامة معلومة للجميع، منها يتكون الفريق المتسابق من 6 طلاب بواقع طالبين لكل شعبة (علوم، رياضة، أدبي)، ومواد التسابق وتشمل (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية،الرياضيات،الكيمياء،الفيزياء،الأحياء، الجيولوجيا،التاريخ،الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق)، وتتكون الأسئلة من جزء تحريري وجزء شفوي.

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